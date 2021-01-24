العراق على موعد قريب مع ’’كتلة هوائية دافئة’’ ومتنبئ يحدد المناطق المشمولة

2021/01/24 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التوقعات الجوية إلى حدوث تغيير واضح يبدأ تأثيره مساء اليوم في حالة الطقس جنوب البلاد.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي إن "كتلة هوائية دافئة بدأت أثارها تظهر على مناطق وسط وجنوب العراق هذا اليوم وتتوسع لبقية المناطق خلال 3 أيام القادمة".وأضاف إنه ستحدث بداية لنشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية خلال نهاية الأسبوع مع أتربة مثارة متوقعة على مناطق غرب ووسط البلاد والبادية الجنوبية الغربية حسب آخر التحديثات أما فرص الأمطار تتحسن في مختلف المناطق خلال نهاية الشهر ومطلع الشهر القادم بمشيئة الله".وفي وقت سابق، توقع المتنبئ الجوي الأقدم في هيأة الانواء الجوية، محمود عبد اللطيف، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، موعد انتهاء موجة البرد التي غطت أغلب مناطق البلاد.وقال عبد اللطيف في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع قليلا صباح اليوم 24 كانون الثاني 2021، عما سجلت في الايام السابقة".وأضاف، أن ارتفاع درجات الحرارة "يكون واضحاً يوم غد الاثنين"، لكنه توقع أن "البلاد ستتأثر يوم الأربعاء القادم 27 كانون الثاني 2021 بامتداد منخفض جوي جديد يسبب تساقط أمطار، لتكون الحصة الأكبر منها لمناطق شمالي البلاد".وتابع، أن "ذروة الانخفاض بدرجات الحرارة، سيكون يوم السبت المقبل (30 كانون الثاني)، بسبب المنخفض الجوي الذي يبدأ يوم الاربعاء المقبل، حيث ستصل درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي".

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