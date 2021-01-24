الماليـــــة النيابية تناقش التخصيصات المالية للمحافظات في الموازنة العامة

2021/01/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استضافت اللجنــــة الماليـــــة النيابية ، المحافظين لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ./انتهى5

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