العثور على خمس جثث لحادثة العبارة بالموصل

2021/01/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/عثرت الشرطة النهرية بالموصل على خمس جثث متفسخة تعود لحادثة العبارة التي وقعت في اذار2019.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الشرطة النهرية عثرت على خمس جثث متفسخة تعود لحادثة العبارة قرب الجسرين الثالث والخامس في مدينة الموصل "./انتهى

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