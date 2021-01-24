رسمياً.. قائد عمليات بغداد الجديد يباشر بمهام عمله

2021/01/24 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء الركن احمد سليم، اليوم الاحد، بمهام عمله قائداً لعمليات بغداد رسمياً.

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