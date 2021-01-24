2021/01/24 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف سائرون في العراق، اليوم الاحد، بيانا بشان تعرض داعش الارهابي على قطعات الحشد الشعبي مساء أمس في صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: نتقدم باصدق عبارات العزاء والمواساة لعوائل الشهداء من الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: نتقدم باصدق عبارات العزاء والمواساة لعوائل الشهداء من الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).