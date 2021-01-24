گبيان: قانون الاتحادات الرياضية مخيب للآمال

2021/01/24 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

وصف رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبدالواحد گبيان، قانون الاتحادات الرياضية بأنه مخيب للآمال والطموحات.

وقال گبيان في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القانون حمل الكثير من المغالطات وعدم إمكانية التنفيذ للكثير من مواده، بالإضافة إلى مواد أخرى تشكل عملية تطبيقها أما صدامات مع الاتحادات الدولية، أو رجوعا الى الخلف بطريقة تعطل مسيرة الرياضة، ناهيك عن التكرار وضعف اللغة وعدم إحكام مواده، وقبولها لأكثر من تفسير، مما يجعلها عرضة للاجتهاد".

وأضاف گبيان، أن "القانون تعمد تجاهل دور الرياضيين الأبطال في الاتحادات الأولمبية، وإلغاء واضحا لدور الأولمبية العراقية، والمحاولة لتفتيت العلاقة بينها وبين اتحاداتها الوطنية، ما جعل الرياضيين جميعا تعتريهم حالة من الخوف تجاه مستقبل مؤسساتهم".

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