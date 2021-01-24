الاستخبارات العسكرية تعلن تدمير ومداهمة 10 أوكار لداعش في ديالى

2021/01/24 | 16:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، تدمير ومداهمة 10 أوكار للدواعش في ديالى .

وقالت المديرية، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “على اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش من تدمير ٨ اوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى “.

وأضافت، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ تمكنت من مداهمة وكرين وتضبط بداخلهما دراجة نارية ، و٢ مولدة كهربائية صغيرة، ومواد غذائية معلبة “.

وأشارت الى أن “مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الوكرين موقعيا”.



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