اهداء قسم من مكتبة مام جلال الى كوباني

2021/01/24 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحفل متحف الامن الاحمر في السليمانية على مدار العام بفعاليات فنية وادبية متنوعة، كما نظم مؤخرا حملة لجمع الكتب لمكتبة كوباني المقرر افتتحها قريبا، ضمن حملات دأب المتحف تنظميها دعما لغرب كوردستان.

والمتحف كان مبنى لكلية الزراعة، ومن ثم أصبح مركز إدارة محلية، ثم أصبح سجنا للمعتقلين من قبل النظام المقبور صدام حسين، وعرف المبنى بالامن الاحمر، لانه شهد فصولا من الجرائم بحق الكورد في مدينة السليمانية خصوصا، وفي عام 1991 تم تحرير المبنى وبمبادرة من السيدة هيرو ابراهيم احمد حول الى متحف يتضمن العديد من الأقسام التي تتناول كفاح الكورد وآثار التعذيب والوحشية والقتل ووسائله،

المبادرة الاخيرة للمتحف الى كوباني ضمت اهداء قسم من مكتبة فقيد الامة الرئيس مام جلال.

متحف الامن الاحمر في السليمانية اصبح جسرا للتواصل الثقافي والادبي بين السليمانية ومدن غرب كوردستان بتوازي الدعم المتواصل للاتحاد الوطني الكوردستاني وتمثل بابهى صورة بمساعداته العسكرية والانسانية اثناء هجمات تنظيم داعش الارهابي لاحتلال كوباني في عام 2014 ومازال الدعم مستمرا.

PUKmedia خاص

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