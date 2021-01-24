كلوب: عقد صلاح لن يفسد موسم ليفربول

2021/01/24 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنَّ محمد صلاح، سيلعب على الأغلب أساسيًا ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو” البريطاني: “هل سيبدأ صلاح أساسيًا؟ نعم..



من المحتمل تمامًا أن يبدأ..



لا أعتقد أنَّ هذا سر كبير”.

وأضاف المدرب الألماني: “الحديث عن أن عقد صلاح يؤثر على أداء الفريق؟..



لا أعتقد ذلك..



هذا شيء طبيعي أيضًا في عالم كرة القدم”.

وتابع “من النادر جدًا أن نصرح عن أشياء نعتقد أنها مهمة..



لكن ما يحدث أنَّنا نتلقى أسئلة ونجيب عليها، ويبدو للجميع أننا بدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر”.

وأتمَّ كلوب: “في معظم الحالات لا يكون الأمر هكذا..



ولا أعتقد أنَّ عقد صلاح سيفسد الموسم”.

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