حارس بيرسيبوليس يخطف جائزة أفضل لاعب في أبطال آسيا

2021/01/24 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز الإيراني حامد لاك، حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020.

وجمع الحارس الإيراني، أعلى عدد من النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء ليفوز بالجائزة.

وتفوق حامد لاك البالغ من العمر 30 عاماً على يوون بيت جارام، لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وحل ثالثاً العراقي بشار رسن نجم بيرسيبوليس.

ورغم خسارة بيرسيبوليس في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2020 أمام أولسان هيونداي الكوري، لكن لاك قدم مستويات مميزة خلال البطولة.

وقاد لاك فريقه لإنهاء 7 مباريات على التوالي دون أن تهتز شباكه بهدف من هجمة منظمة.

وتلقت شباك حامد لاك 4 أهداف فقط في 8 مباريات، كان من بينها 3 أهداف من ضربات جزاء، وهدف من متابعة ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس الإيراني.

وانضم لاك إلى نادي بيرسيبوليس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، من أجل تعويض الحارس السابق علي رضا بيرانفاند.

وتصدر حامد استفتاء الجماهير والخبراء بحصوله على 47.14 نقطة وحل يوون بيت جارام لاعب أولسان هيونداي ثانيا بحصوله على 19.62 نقطة.

وحل بشار رسن لاعب بيرسيبوليس ثالثا، بحصوله على 11.36 نقطة ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي رابعا بحصوله على 7.53 نقطة ثم جونيور نيجراو لاعب أولسان هيونداي خامسا بحصوله على 6.54 نقطة.

وتم تحديد الفائزين بجوائز خيارات الجمهور بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبراء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي.

وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.

يذكر أن جوائز خيارات الجمهور ليست بديلاً للجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكنها تشكل فرصة لجماهير كرة القدم الآسيوية لعرض رأيها بأبرز نجوم القارة.

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