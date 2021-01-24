رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن عدم حضور ودية العراق والكويت

2021/01/24 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم اعتذاره لعدم حضوره إلى العراق، لمشاهدة ودية العراق والكويت المقررة يوم الأربعاء المقبل في البصرة.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريح صحفي، إن الوزارة تلقت اعتذار رئيس الاتحاد الآسيوي، لعدم قدرته على الحضور إلى مدينة البصرة في المباراة الودية المرتقبة بين العراق والكويت.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الآسيوي، أرسل رسالة الاعتذار مبررا عدم حضوره بجدوله المزدحم وارتباطات مهمة ضمن منهاج عمله حالت دون الحضور في المباراة متمني للعراق مزيد من التقدم في مساعيه لاحتضان البطولات والمباريات الدولية.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه دعوة بوقت سابق لرئيس الاتحادين الدولي إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم لحضور المباراة الودية بين منتخبي العراق والكويت.

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