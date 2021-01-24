النفط تعلن عن خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب من الغاز

2021/01/24 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط ، اليوم الاحد، عن وضع خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب يوميا، من حقول النفط والغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار جنوبي البلاد.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع حامد يونس في تصريح صحفي، إن “الوزارة أعدت خططا جديدة، لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر من حقول تلك المحافظات”.

واضاف يونس أن “كميات الغاز المستثمرة حاليا تصل إلى أكثر من ألف وخمسمائة مليون متر مكعب قياسي في اليوم الواحد”، مشيراً الى ان الخطة تتضمن “إنتاج أكثر من 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من حقل أرطاوي الغازي في البصرة، وأكثر من 500 مليون قدم مكعب قياسي من حقول محافظتي ميسان وذي قار الغازية”.

وأكد أن “الإنتاج الوطني من مادة الغاز لا يكفي لسد الحاجة الفعلية للبلاد لتزويد جميع المحطات الكهربائية، لذا نعمل على استيراد الكميات المتبقية من إيران”.

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