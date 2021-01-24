2021/01/24 | 17:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط تلاعب ضريبي باكثر من 4 مليون دينار في ام القصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان، ان “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط تلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية بقيمة (4 مليون و 276 الف دينار عراقي) واسترجاعها لخزينة الدولة عن قيمة بضاعة اقمشة لم تدفع الرسوم الخاصة بحماية المنتج والمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً للضوابط من قبل مركز كمرك بوابة البصرة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط تلاعب ضريبي باكثر من 4 مليون دينار في ام القصر الشمالي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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