2021/01/24 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مصر من الدول التي ينظر العالم لها باندهاش في مواجهة فيروس كورونا"، بهذه العبارة أطل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، في تصريحات أكّد فيها مرة أخرى حسن إدارة البلاد في إطار الحد من تفشي الجائحة.

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