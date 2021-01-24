جملة قرارات لنهضة الثقافة الأيزيدية .. وزير الثقافة يلتقي وفداً من الطائفة

2021/01/24 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاحد، وضع خططٍ لتعزيز التعايش السلمي، والتنوع الثقافي ومنها دعم الجانب الثقافي للإيزيدين ونشر ثقافتهم في عموم العراق من خلال انشاء المعارض والفعاليات الفنية والادبية الخاصة بهم.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2021)، أن "ذلك جاء خلال استقبال الوزير اليوم في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة وفداً يمثل طائفة الإيزيديين برئاسة مدير عام شؤون المحافظات والإيزيدية في دائرة الأوقاف والديانات أُمية بايزيد".

وأشار البيان الى أن "الوفد قدم عدداً من المقترحات منها: دعم الثقافة الإيزيدية، وإنشاء طابعٍ يُوثق تاريخ ورموز الطائفة يتضمن صورةً لمعبد لالش الإيزيدي، وإصدار تقويمٍ إيزيدي مع بدء السنة الجديدة في شهر نيسان من كل عامٍ، واعادة وتأهيل المراقد الإيزيدية، ودعم الفرق الفنية، وتعزيز الفعاليات الثقافية، ودعم إصدارات المؤلفين، والكتاب الإيزيديين".

ووجَّه الوزير بـ "إصدار طابعٍ يوثق معبد لالش، أو المعالم الإيزيدية من خلال تكليف دائرة الفنون العامة بذلك، وجرى الاتفاق على إقامة أيامٍ ثقافيةٍ للآداب والفنون الإيزيدية في بغداد تتضمن معارض، وفعالياتٍ ثقافية متنوعة".

ووافق الوزير على "تلقي كتب المؤلفين والكتاب الإيزيديين، وعرضها على المختصين للنشر" .

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