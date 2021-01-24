لماذا يتحكم لقاح “كورونا” بمستقبل الاقتصاد العالمي؟

2021/01/24 | 17:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع استمرار انتشار فيروس COVID-19، أصبحت سيناريوهات النمو العالمي تعتمد بشكل كبير على مسار الجائحة، بحسب تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي.يقوم السيناريو الأساسي، الذي وضعه التقرير، على توفير حملات التطعيم في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وتغطية واسعة النطاق ضد الفيروس في النصف الثاني من عام 2021.بالمقابل، ستتأخر عمليات […]

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