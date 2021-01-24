2021/01/24 | 17:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت دائرة صحة الكرخ، الاحد، عن تلقيها معلومات بمغادرة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويدلي، إلى لبنان، وعائلته إلى النجف الأشرف.وأكد مدير عام الدائرة، جاسب الحجامي، بحسب وثيقة حصلت عليها “عراقي نيوز”، أن “الفريق الطبي، الذي ارسل الى دار المريض، وجد أن الموما إليه قد غادر العنوان المذكور الى جهة مجهولة هو وجميع عائلته، وتم اخبار الفريق من قبل الحراسات بانه سافر إلى لبنان وعائلته الى محافظة النجف الاشرف”.ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس السبت، وزارة الصحة بإرسال فريق إلى منزل رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، بعد تغيبه عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



صحة الكرخ تعلن اختفاء الخويلدي وعائلته إلى جهة مجهولة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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