بعد تغيبه عن الاستجواب البرلماني.. الصحة تؤكد إختفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

2021/01/24 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، اختفاء رئيس هيئة الاعلام الاتصالات علي الخويلدي وعائلته، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجوابه داخل مجلس النواب العراقي بدعوى اصابته بفيروس كورونا.وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، فيما وجهت وزارة الصحة بإرسال …

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