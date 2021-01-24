المالية النيابية تستضيف المحافظين لمناقشة التخصيصات ضمن الموازنة

2021/01/24 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإستضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، المحافظين لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة موازنة عام 2021.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنـة المالية استضافت المحافظين لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021”.

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