الأول من نوعه.. وزير الصناعة يفتتح معمل المنتجات الاسفلتية في نينوى

2021/01/24 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إفتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، برفقة محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاحد، معملا للمنتجات الاسفلتية في قضاء الحمدانية/ ناحية برطلة بمحافظة نينوى والذي تم انشاؤه بالشراكة بين الشركة العامة للصناعات التعدينية وإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة بمجال التعدين على مساحة (١٥) دونم.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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