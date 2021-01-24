2021/01/24 | 17:46 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الأحد، إصدارها 7000 (بطاقة ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ خلال الـ30 يوماً الماضية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر 7000 بطاقة ( ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر 7000 بطاقة ( ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تصدر 7000 بطاقة ( ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).