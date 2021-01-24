العمل تصدر 7000 بطاقة ( ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2021/01/24 | 17:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الأحد، إصدارها 7000 (بطاقة ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ خلال الـ30 يوماً الماضية.

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