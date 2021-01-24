2021/01/24 | 17:46 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صادق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، على إنشاء سفارة في تل أبيب في إسرائيل، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الإماراتية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تصادق على فتح سفارة في تل أبيب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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