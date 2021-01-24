الصحة تؤكد مغادرة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وعائلته الى جهة مجهولة (وثيقة)

2021/01/24 | 17:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دائرة صحة الكرخ، الاحد، مغادرة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي الى جهة مجهولة، بعد اعتذاره عن الحضور لجلسة الاستجواب في مجلس النواب حجة اصابته بفيروس كورونا.

وجاء في كتاب صادر من دائرة صحة الكرخ بتاريخ اليوم (24 كانون الثاني 2021) انه "بعد التوجه الى منزل علي ناصر علوان في حي التشريع ، تبين ان المؤما اليه غادر العنوان المذكور الى جهة مجهولة هو وجميع افراد عائلته".

واضاف انه "تم اخبارنا من قبل الحراسات بانه سافر الى لبنان وعائلته الى محافظة النجف".

وقررت رئاسة البرلمان تأجيل استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بعد تسلمها كتابا موقعا من المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، يشير الى ان الوضع الصحي لرئيس الجهاز التنفيذي متدهورة حاليا لاصابته بكورونا ودخوله الحجز المنزلي الاجباري لحين التماثل للشفاء، بحسب التقارير الطبية.

وخاطب المجلس، وزارة الصحة، للتأكد من صحة التقرير الطبي لرئيس هيئة الاعلام علي الخويلدي الذي يثبت اصابته بالفيروس واعتذاره عن القدوم.

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