العثور على 5 جثث تعود لضحايا العبارة في الموصل

2021/01/24 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الأحد، بالعثور على خمس

جثث تعود لضحايا فاجعة العبارة في

الموصل بعد مرور نحو ثلاثة اعوام على

الفاجعة.

وقال المصدر، إن "الشرطة النهرية عثرت

على خمس جثث تعود لضحايا فاجعة العبارة

في المو

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