كمين يطيح بثلاثة من ابرز خلايا مجرمي داعش في الانبار

2021/01/24 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة الانبار اليوم

،الاحد، عن اعتقال ثلاثة من ابرز خلايا

مجرمي داعش بكمين غربي الانبار .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية

بصنوفها المختلفة نصبت كمين لثلاثة من

ابرز خلايا مجرمي داع

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