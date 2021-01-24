عتبات كربلاء تحضر مجالس عزاء شهداء ساحة الطيران وتعزي ذويهم

2021/01/24 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وفدٌ من العتبتَيْن المقدّستَيْن

الحسينيّة والعبّاسية بتقديم واجب

التعزية والمواساة، لعوائل وذوي

الشهداء الذين طالتهم يدُ الإرهاب عبر

التفجير الانتحاريّ المزدوج في ساحة

الطيران في العاصمة بغداد، يو

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