2021/01/24 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الاحد، انه من المقرر ان يستخدم الجيش الامريكي نظام القبة الحديدية الصهيوني ، لحماية قواته المنتشرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط من التهديدات بالصواريخ البالستية والمحمولة جوا .

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مؤسسة ابحاث الدفاع الصهيونية قولها إن الكيان الصهيوني “سمح للولايات المتحدة بنشر نظام الدفاع الصاروخي التابع لها في دول الخليج نظرًا لأن الولايات المتحدة لديها قواعد منتشرة في جميع أنحاء الخليج على الرغم من حساسية القضية “.

واضاف ان ” الموافقة جاءت بعد اتفاقيات التطبيع مع الامارات والبحرين، حيث من المتوقع أن تشارك شركات الدفاع الصهيونية لأول مرة في مؤتمر آيدكس في أبو ظبي في شهر شباط القادم ، لكن القضايا الرئيسية للكيان في هذا التطور الجديد هي تراخيص التصدير والاتفاق مع وزارة الدفاع ومنظمة الدفاع الصاروخي”.

وتابع انه ” يبدو ان نظام الدفاع الصاروخي الامريكي التجريبي غير مناسب في لفترة الحالية ، كونه لايستطيع حماية القواعد الامريكية من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد كشف هذا الضعف صواريخ كروز التي اطلقت على منشاة بقيق النفطية السعودية من اليمن في ايلول من عام 2019 “.

واوضح ان ” الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الصواريخ الايرانية خصوصا بعد التجارب الايرانية الجديدة للصواريخ بعيدة المدى والتي سقط احدها على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الامريكية “.

واشار الى ان ” الولايات المتحدة تشعر بالحاجة الى استخدام النظام الصهيوني ودمجها مع انظمتها العسكرية مثل بطاريات باتريوت خشية من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف قواتها “.



انتهى / 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشية الهجمات الصاروخية.. الجيش الامريكي ينشر نظام القبة الحديدية الصهيوني في الخليج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشية الهجمات الصاروخية.. الجيش الامريكي ينشر نظام القبة الحديدية الصهيوني في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).