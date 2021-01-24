احترقت سيارته التاكسي فمنحوه 11 مليوناً.. مبادرة إنسانية في كركوك (صور)

2021/01/24 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بادر مجموعة من الشباب في محافظة كركوك، الأحد، إلى جمع تبرعات لسائق تاكسي احترقت عجلته في الشارع، أثناء ذهابه لأداء الصلاة.

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وذكر مراسل "ناس" (24 كانون الثاني 2021)، أن عجلة تاكسي نوع هونداي، اندلعت فيها النيران بشارع القدس وسط محافظة كركوك، بعد أن أوقفها صاحبها على جانب الطريق وذهب لأداء صلاة العصر في أحد المساجد القريبة.

وأضاف، أنه بعد عودة السائق من المسجد تفاجأ باحتراق عجلته لأسباب مجهولة"، لافتاً إلى أن "عدداً من الشباب المارة نزلوا إلى الشارع وأطلقوا حملة تبرعات لمساعدة سائق التاكسي، حيث جمعوا أكثر من 11 مليون لشراء سيارة لصاحب التاكسي.

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