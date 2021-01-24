2021/01/24 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو عامين.. العثور على 5 جثث لضحايا حادثة العبارة في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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