المالية النيابية: جميع فقرات الموازنة في طور المناقشة والاسبوع المقبل ستقدم لرئاسة البرلمان

2021/01/24 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان جميع فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 في طور النقاش والتعديل، فيما بينت ان الاسبوع المقبل ستقدم الصيغة النهائية لرئاسة البرلمان.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “جميع فقرات الموازنة من الفقرة الاولى وحتى الفقرة 54 هي في طور المناقشة والتعديل داخل اللجنة المالية”، لافتا الى ان “جميع الفقرات ستناقش دون تميز او ترك فقرة معينة”.

واضاف ان “الاسبوع المقبل ستقدم اللجنة المالية الصيغة النهائية للموازنة لرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد التصويت عليها”، مبينا ان “اللجنة الان تجتمع مع الوزراء والمحافظين لاكمال النقاش”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، انها ستستضيف جميع الوزراء والمحافظين لمناقشة مشروع قانون الموزانة الاتحادية لعام ٢٠٢١.



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