2021/01/24 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، 24 كانون الثاني، 2021، أن جريمة ساحة الطيران وسط بغداد كان لها مقدمات، مشيرا إلى ان الشبكات الإرهابية تتكون في الصحراء.

وقال الفياض في كلمته بالمهرجان السنوي الاول الذي تقيمه الجامعة المستنصرية لتأبين سليماني والمهندس، إن "المتورط بتفجيرات ساحة الطيران وجريمة اغتيال قادة النصر وقتل افراد الحشد امس في صلاح الدين واحد"، مبينا أن "الحشد الشعبي بات القوة التي تقف بوجه جماعات الإرهاب وتمنعها من تحقيق أهدافها".

واضاف الفياض، أن "الحشد لن يكون (هراوة) بيد أي مستبد، وسيعمل في كل مجالات خدمة الناس بعد عمله بالأهوار والسدود ومؤخرا بإحياء مشروع قناة الجيش".

وتابع، أن "قوات الحشد الشعبي تتصدى لوجود الإرهاب وتمنع تكون جماعاته في الصحراء لتحقيق مسعاها بمهاجمة المدن".

وفي وقت سابق، كشف علي الحسان، قائممقام قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، اليوم الاحد (24 اليوم الاحد)، تفاصيل الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش يوم أمس على أحدى القرى الواقعة شرقي القضاء، ما ادى الى استشهاد عدد من مقاتلي الحشد الشعبي.

وقال الحسان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس السبت هاجمت مجموعة من عناصر داعش قرية العيث، التي يتواجد بها عناصر اللواء 22 مما أدى إلى استشهاد 12 مقاتلا بينهم آمر الفوج المرابط هناك".

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي وبعد وصول تعزيزات للقاطع الذي وقعت فيه الاشتباكات، تمكنت من قتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "الاشتباكات استمرت ساعة ونصف، بعدها انسحب عناصر داعش إلى قرية مجاورة".

وأشار المسؤول المحلي إلى أن "القرية التي تعرضت للهجوم تقع شرقي قضاء الدور وهي من ضمن قرى ناحية حمرين".

واكمل "لكن عناصر تنظيم داعش قدموا من قرية الصليخات، وهي قرية ذات طبيعة جغرافية معقدة، استلها عناصر التنظيم وكونوا فيها ملاذات لهم".

وقال ان "بعد انتهاء الهجوم وصلت تعزيزات امنية كبيرة للقضاء وهناك حملة لتفتيش المناطق وتعقب خلايا داعش، التي تنتشر في المزارع والقرى المجاورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: تفجيرات ساحة الطيران لها مقدمات.. للحشد واجبات في الصحراء لمنع مهاجمة المدن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: تفجيرات ساحة الطيران لها مقدمات.. للحشد واجبات في الصحراء لمنع مهاجمة المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).