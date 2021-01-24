2021/01/24 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أبعدت الإصابة اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، لاعب منتخبالعراق كرة القدم مارن فياض عن صفوف الفريق لمباراة الكويت الودية التي ستقام الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب مازن فياض إلى التمزق في العضلة الضامة، وهو بحاجة إلى الراحة لمدة لخمسة أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية".

واضافت،" وسيكتفي كاتنيتش باللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب، ولن يستدعي أي لاعب ليعوض اللاعب مازن فياض".

يشار الى أن منتخب العراق بالكرة تنتظره مباراة ودية إستعدادية للتصفيات الآسيوية المزدوجة ، تجمعه بالمنتخب الكويتي الاربعاء المقبل في البصرة، وسبق وأن أبعد المهاجم علاء عبد الزهرة عن قائمة الكويت بسبب الإصابة وتم إستدعاء محمد داود بدلا عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة تبعد لاعب جديد عن المنتخب العراقي قبل لقاء الكويت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة تبعد لاعب جديد عن المنتخب العراقي قبل لقاء الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).