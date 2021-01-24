تدمير ومداهمة / 10 / أوكار لداعش في ديالى

2021/01/24 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن تدمير ومداهمة 10 أوكار للدواعش في محافظة ديالى .وقالت المديرية، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، “ انه وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش من تدمير ٨ اوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة في محافظة ديالى .وأضافت، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ داهمت وكرين وضبطت بداخلهما دراجة نارية ، و٢ ومولدتين كهربائيتين ومواد غذائية معلبة “./انتهى

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