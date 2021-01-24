يونامي: عقبات امام تعليم الفتيات بعد داعش

2021/01/24 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، نشر مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) التقرير الثاني ضمن سلسلة عن الحق في التعليم في العراق: عقبات أمام تعليم الفتيات بعد داعش.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان دانييل بيل، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في يونامي وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق اعلنت: "إن التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم تخلق فوائد أوسع لحقوق الإنسان للمجتمع ككل، بما في ذلك السلام والاستقرار على المدى الطويل".

ويقدم التقرير توصيات عملية لمعالجة عوائق مؤسساتية ومجتمعية محددة تواجه الفتيات للوصول إلى التعليم، ويهدف إلى تعزيز التعليم الشامل والمنصف لجميع الأطفال في العراق".

PUKmedia عن يونامي

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