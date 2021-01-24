الاتحاد الوطني يهنىء حزب العمل الهولندي

2021/01/24 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الاتحاد الوطني الكوردستاني، حزب العمل الهولندي بمناسبة انعقاد مؤتمره بفوز ليليانة بلومن كرئيسة جديدة ومرشحة للبرلمان.

وللمرة الاولى بعد 75 عاما تفوز سيدة برئاسة حزب سياسي تترأس قائمة انتخابات مقبلة في هولندا.

وبحضور وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي ضم القيادي سركوت غفور، مسؤول بورد العلاقات الخارجية وبعضوية بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا، انعقد، السبت، مؤتمر حزب العمل الهولندي، الذي يعد من احزاب الاشتراكية الدولية، ومن اعضاء الاشتراكية الدولية وحليف للتقدميين، تأسس 1946 ومن الاحزاب القوية في هولندا ومن المتوقع ان يرتفع عدد مقاعده في البرلمان المقبل.

يشار الى ان ليليانة بلومن، سبق لها ان زارت اقليم كوردستان كوزيرة للشؤون الخارجية والتجارية لبلادها، ومن المتوقع توطيد العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمل الهولندي مع تسنمها مهام مسؤوليتها الجديدة.

PUKmedia خاص

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