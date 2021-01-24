2021/01/24 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، غياب اللاعب مازن فياض عن مباراة الكويت الودية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الإصابة تبعد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم مارن فياض عن صفوف المنتخب لمباراة الكويت الودية التي ستقام الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي”.

واوضحت ان “الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض اللاعب مازن فياض إلى التمزق في العضلة الضامة، وهو بحاجة إلى الراحة لمدة لخمسة أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مازن فياض يغيب عن مباراة الكويت بسبب الاصابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مازن فياض يغيب عن مباراة الكويت بسبب الاصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).