2021/01/24 | 18:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الخليجية المكلفة بزيارة البصرة تعتذر عن الحضور بشكل رسمي معللة السبب بتأخر صدور الفيزا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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