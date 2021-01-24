2021/01/24 | 18:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة عن العمل بنظام الدوام المسائي في دوائر احوال البطاقة الوطنية اعتبارا من اليوم الاحـد .وذكرت المديرية في بيان، ان ” العمل بنظام الدوام المسائي اضافة الى الصباحي في دوائر احوال البطاقة الوطنية ، يشمـل دوائر ( م.الصدر – الرصافة – الاعظمية – بغداد الجديدة – الكاظمية )”.وبينت ان “ذلك اعتباراً من اليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٢٤ من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الثامنة مساءً، لغرض تخفيف وتبسيط الاجراءات على المواطنين “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل بنظام الدوام المسائي في دوائر البطاقة الوطنية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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