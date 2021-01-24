الحكيم يدعو إلى مغادرة “الطرق التقليدية” في معالجة الخروقات الأمنية

2021/01/24 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى مغادرة ما وصفها “الطرق التقليدية” في معالجة الخروق اتالامنية.

وقال الحكيم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تلقينا بأسف وألم بالغين نبأ استشهاد وإصابة ثلة من مقاتلي الحشد الشعبي بينهم آمر الفوج الثالث في اللواء 22 باعتداء ارهابي في احد قواطع شرق صلاح الدين، نعزي ونواسي أسر الشهداء سائلين العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.

وأكد الحكيم ضرورة “تكثيف الجهد الاستخباري ومغادرة الطرق التقليدية في معالجة الخروق الامنية واعتماد سياسة الضربات الاستباقية لاوكار وجيوب الارهاب لاسيما في المناطق الرخوة امنيا”، داعياً القوات الامنية بكافة صنوفها الى “رفع حالة التأهب والجهوزية للحفاظ على المنجزات الامنية والحيلولة دون تراجع الوضع الامني في المحافظات سيما المحررة منها”.

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