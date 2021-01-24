وزير الصحة الإيراني: خامنئي لم يمنع استخدام لقاحات كورونا الأجنبية المعتمدة

2021/01/24 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، لم يمنع استخدام اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة، قبل إنتاج اللقاح المحلي.وقال سعيد نمكي: “كانت لدينا خطط لتلقيح الفئات المعرضة للخطر، ولم يمنع قائد الثورة التطعيم بلقاح أجنبي معتمد، قبل إنتاج اللقاح المحلي”.وكان موقع “تويتر”، قد حظر يوم الجمعة (8 يناير)، تغريدة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، لاحتوائها على “معلومات خاطئة” بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقال مصدر في “تويتر” إن الحذف كان لانتهاك التغريدة معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول الفيروس، وأنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، كي يستطيع استعمال حسابه مرة أخرى.[…]

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