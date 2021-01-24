سيميوني يستعيد هيريرا وكوكي لمواجهة فالنسيا

2021/01/24 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، لاعبيه كوكي ريسوريكسيون بعد استكمال عقوبة الإيقاف لمباراة، وهيكتور هيريرا الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها قبل 5 أسابيع، وماريو هيرموسو بعد تجاوز التواء في الكاحل.

وبذلك، تمكن “التشولو” من ضم هؤلاء الثلاثة إلى قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا المقررة الليلة على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا.

وسيكون كيران تريبير، هو الغائب الوحيد عن القائمة بسبب عقوبة الاتحاد الإنجليزي ضده، والتي ستمتد حتى آخر فبراير/شباط المقبل.

وجاءت قائمة الأتلتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك، وإيفو جربيتش، وميجيل سان رومان.

الدفاع: شيمي فيرساليكو ،وستيفان سافيتش، وماريو هيرموسو، وخوسيه ماريا خيمينز، وفيليبي مونتيرو، ورينان لودي.

وسط الملعب: ماركوس يورينتي، وهيكتور هيريرا، وساؤول نييجيز، وكوكي ريسوريكسيون، ولوكاس توريرا، وجيفري كوندوجبيا، توماس ليمار، ويانيك كاراسكو، فيكتور ماتشين “فيتولو”.

الهجوم: لويس سواريز، وآنخل كوريا، وجواو فيليكس، وموسى ديمبيلي.

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