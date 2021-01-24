"المالية" النيابية تناقش التخصيصات لموازنة العراق 2021

2021/01/24 | 18:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقشت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة موازنة 2021.واستضافت اللجنة، اليوم الأحد، المحافظين لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة موازنة 2021، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".وقالت …

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