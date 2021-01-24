درجال: مباراة العراق والكويت ستقام من دون جمهور

2021/01/24 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان مباراة العراق والكويت ستقام من دون جمهور.

وقال درجال لعدد من وسائل الاعلام من بينها وكالة/ المعلومة/ ان “مباراة المنتخبين الشقيقين العراقي والكويتي ستقام بدون جمهور حافظا على سلامة جماهيرنا الرياضية من العدوى بفيروس كورونا المنتشر عالميا وشروط خلية الازمة التي تؤكد على السلامة وتحوطات الأمان من العدوى”.

وأضاف ان “الجماهير العراقية والبصرية تحديداً ملح المباريات ونكهتها، لكن السلامة لهم أهم من أي حدث ومناسبة لذلك سنعمل على إتاحة مشاهدة المباراة في جميع القنوات العراقية ، ونجاح البصرة في تضييف النسخة 25 من كاس الخليج العربي”.

وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي يوم الاربعاء المقبل.



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