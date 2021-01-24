الفياض: مستعدون للدفاع عن بلادنا ومقدساتنا دون اي وجل أو خوف

2021/01/24 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، الفالح الفياض اليوم الاحد، ان الحشد الشعبي قدم مجموعة من الشهداء في صلاح الدين، ليس لهدف طائفي وانما دفاعا عن ا...

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