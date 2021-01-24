بعيدأً عن سؤال ’’منين جاي ووين رايح’’ .. نائب يطرح خطة بديلة للانتشار في السيطرات الأمنية

2021/01/24 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

دعا عضو مجلس النواب، نعيم الكعود، الأحد، 24 كانون الثاني، 2021، إلى استبدال العناصر الأمنيين في السيطرات الخارجية باخريين أكثر فراسة وخاضعين لدورات خاصة.

وقال الكعود في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، مقترحاً حلولاً بديلة لعمل السيطرات الأمنية "السيطرات الأمنية الخارجية مهمة جدا ويجب أن يكون العناصر الأمنيون العاملون فيها أكثر فراسة ولديهم خبرات واسعة ومدربين بدورات خاصة بشكل جيد".

واضاف أن "العنصر الأمني يجب أن يكون واجبه لا يتجاوز الساعتين في اليوم لا ان يستمر لـ 14 ساعة، حتى يقوم بتفتيش السيارات بشكل جيد ويبتعد عن الاسئلة التقليدية (منين جاي..



وين رايح)".

واشار العكود إلى أن "الجهد الاستخباراتي ضعيف لدينا جدا، وبحاجة إلى إعادة نظر من قبل القيادات الأمنية".

وكان اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أكد في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية لن تعود إلى نصب السيطرات وإغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية، فيما اشار إلى الحاجة لمراجعة أمنية في العاصمة بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) تعليقا على تفجير ساحة الطيران صباح اليوم، إن "عملية أمنية كانت جارية في الكرخ وتوفرت لدينا معلومات عن وجود محاولة لإستهداف بغداد"، مبينا أن "الارهابيين استشعروا خطر وصول القوات الأمنية إليهم ونفذوا جريمتهم".

وأضاف اللواء رسول، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق فوري وفي حال ثبوت مقصرية جهة امنية معينة سيتم اتخاذ اجراءات محاسبة مشددة".

وأشار إلى أن "الجهد الاستخباري ناجح وينجح بضرب الإرهاب يومياً، وتم القضاء في اخر العمليات في ديالى على 42 ارهابياً بينهم قيادات"، داعيا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء ماتقوله الشائعات التي تحدثت عن هجمات اخرى محتملة".

وأكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة: "نحتاج إلى مراجعة امنية في العاصمة بغداد، ويجب ان تتوحد الرسالة الامنية والاستخبارية وتتوزع على بقية الاجهزة الامنية، ويجب عدم أهمال أية معلومة تصل للأجهزة الاستخبارية وربما معلومة واحدة تصل لمستوى القيام بعمل ارهابي".

وفي معرض حديثه عن الاجراءات الامنية في الايام المقبلة بعد تفجير الطيران، أكد رسول رداً على التوقعات أن "الاجهزة الامنية مستنفرة وتسيطر على الوضع، ولن نعود لنصب السيطرات واغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية في الشوارع، ونحتاج إلى جهد استخباري أعلى".

واستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس 21-1-2021، تكرار التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم في ساحة الطيران وسط بغداد، مؤكدا عدم وجود إجراءات مرتقبة تقيد حرية الحركة أو تقطع الطرق.

وقال المحنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الوزارة ليست لديها نية بفرض إجراءات تقيد الحريات وغلق المدن أو قطع الطرق"، مبينا نحن "نعتقد أن هذه العملية الإرهابية التي حدثت اليوم لن تؤثر على سير الحياة العامة والأمن النسبي الذي يعيشه المواطن".

وأضاف أن "هذه العملية وفق تقديراتنا عملية فردية لن يتمكن تنظيم داعش الإرهابي من تكرار ها"، مؤكدا "عدم وجود معلومات استخبارية تفيد بشن هجمات مماثلة".

وبين أن "القوات الأمنية تتحسب للموقف وتتخذ احتياطتها، بالتالي نطلب من المواطنين التبليغ عن أية حالة اشتباه"، موضحا نحن "لم نصرح مطلقا بالقضاء التام على جميع بقايا عصابات داعش الإرهابية، بالتالي هناك خلايا وهي عدو يتربص بنا، على الرغم من قدراته التي ضعفت بشكل كبير".

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