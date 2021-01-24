نائب يدعو الى محاصرة المناطق التي ينشط فيها داعش وتجريدهـا من السلاح

2021/01/24 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي إلى انتشار امني مكثف ومحاصرة المناطق التي ينشط فيها داعش الجبان ، وتجريدها من السلاح غير المرخص واجراء تحقيق موسع مع المشتبه بهم في هذه المناطق.وطالب الموسوي ، وزارة العدل بالاسراع بتنفيذ أحكام الإعدام المصادق عليها القديمة والجديدة وعدم تأخيرها وفاءا لدماء الشهداء وتنفيذا القانون.واضاف ، في بيان صحفي ، " ان عوائل وذوي الشهداء تعاني صعوبات الحياة ومتطلبات العيش ولكن المجرمين القتلة يتنعمون بالامتيازات والرواتب وهذا أمر لايمكن قبوله او السكوت عليه"، مبينا أن " أغلب الدواعش الإرهابيين تم إعادتهم إلى الخدمة في الجيش والأجهزة الأمنية ويتمتعون بكافة الامتيازات ، بينما عوائل الشهداء تعاني الفقر والمرض والحرمان"./انتهى5

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