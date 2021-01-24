منتخب الناشئين يواصلُ تدريباته

2021/01/24 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / يواصلُ منتخب الناشئين تدريباته بواقع خمس وحدات تدريبية في الأسبوع بملعب الشعب الثاني تحضيراََ للاستحقاقات المقبلة.وقالَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد: إن اللاعبين يواصلون تدريباتهم بانضباط عالٍ مع ارتفاع المردودين البدني والفني للفريق، وكذلك زيادة الانسجام والتناغم مع الاسلوب المراد تطبيقه في المباريات.وأضافَ: ان الملاك التدريبي لديه الرغبة الكبيرة في مواصلة خوض اللقاءات الودية مع فرق الخط الأول لفرق الدوري الممتاز لإعطاء اللاعبين الدافع والحافز لتقديم الاحسن وتطوير الاداء، والاستفادة من الاحتكاك مع لاعبين بأعمار تفوقهم "، مبينا أن تواجد نجوم الكرة العراقية يزيد من حماسة اللاعبين لتقديم الأفضل في التدريبات والمباريات ، في اشارة الى زيارة اللاعب الدولي السابق، نشأت أكرم، تدريبات المنتخب، وإعجابه بوجود مواهب قادمة بقوة لتمثيل المنتخبات الوطنية،/انتهى

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