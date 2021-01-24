بالوثيقة.. صحة الكرخ تكشف عن عدم معرفتها بالحالة الصحية للخويلدي

2021/01/24 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشفت مديرية صحة الكرخ، اليوم الأحد، عن عدم معرفتها بالحالة الصحية لرئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بعد مغادرته إلى جهة مجهولة.

ووفقا للوثيقة الصادرة من مديرية صحة الكرخ، وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، على نسخة منها، أنه "تم الإيعاز الى قطاع الكرخ للرعاية الصحية الأولية لتشكيل فريق من قبل المركز الصحي (القادسية) لمتابعة الملامسين وفتح ملف علاجي للمصاب وإعطائه العلاج ومتابعته يوميا، تم تشكيل فريق طبي يتألف من د.عمر موفق عبد الخالق ويوسف عباس فاضل".

وأضافت الوثيقة أن "فريقا صحيا توجه يوم الجمعة الماضي وتم الوصول الى المكان لغرض زيارة المريض وفتح ملف طبي والاستدلال على العنوان وأخذ المسحات من الملامسين".

وأشارت الى أنه "بعد التحري تبين أن الشخص المومأ إليه قد غادر العنوان الى جهة مجهولة مع أسرته وتم إخبار دائرة الصحة من قبل الحراسات أنه سافر الى لبنان وأسرته الى محافظة النجف الأشرف وامتنعت الحراسات من تزويد الدائرة بالعنوان".

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