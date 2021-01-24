تدمير 8 اوكار لداعش في قرتبة

2021/01/24 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن تدمير 8 اوكار لداعش في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش من تدمير 8 اوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى"

واضافت: ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية، في الفرقة الخامسة ولواء المشاة 20، تمكنت من مداهمة وكرين وتضبط بداخلهما دراجة نارية، و2 مولدة كهربائية صغيرة، ومواد غذائية معلبة، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الوكرين موقعيا.

PUKmedia عن اعلام الاستخبارات

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