وزير الرياضة لـNRT: ملعب الميناء سيكون جاهزا لاستقبال خليجي 25

2021/01/24 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عبر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الاحد، عن ثقته بجهوزية ملعب الميناء قبل موعد البطولة، مؤكدا ان مباراة العراق والكويت ستنقل بشكل مجاني.

وقال درجال في تصريح لـNRT عربية، اليوم (24 كانون الثاني) ان "ملعب الميناء سيكون جاهزا لاستقبال بطولة خليجي 25 بالاضافة الى ملعب المدينة الرياضية، مشيرا الى ان "العمل جاري بوتيرة متسارعة".

وبخصوص دخول الجماهير الى الملاعب اكد درجال ان "القرار من مسؤولية خلية الازمة وليس لوزارة الشباب او اتحاد الكرة دخل في الامر، مبينا ان "الوزارة ستعمل على نقل المباراة الى جميع القنوات بشكل مجاني".

من جانبه اكد محافظ البصرة اسعد العيداني انه "على الرغم من انتشار الجائحة الا ان العمل جاري لاكمال تأسيس ملعبا الميناء"، مؤكدا "موافقة المحافظة على ايصال الماء والكهرباء الى الملعب الدولي".

ومن المقرر ان يصل وفد من فريق التفتيش المنبثق من لجنة تقييم ملفات "خليجي 25" إلى العراق يوم غد الأثنين، الذي سيشهد ايضا وصول وفد منتخب الكويت لكرة القدم برا لغرض مواجهة منتخبنا الوطني وديا مساء الاربعاء المقبل في ملعب جذع النخلة.

وتأتي الزيارة بهدف تفقد المنشآت الخاصة بمحافظة البصرة من أجل استضافة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ 25 والتأكد من مطابقتها لمعايير الاستضافة، وذلك في إطار استعدادات اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة.

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